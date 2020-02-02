02.02.2020, 12:32
Эстонская фирма выкупила сеть магазинов у датчан и спасла от закрытия
Эстонская компания Setu Capital OÜ купила сеть магазинов Handymann у датской компании Handymann Holding ApS, сообщает dv.ee.
Эстонская компания Setu Capital OÜ купила сеть магазинов Handymann у датской компании Handymann Holding ApS, сообщает dv.ee.
После смены владельца сеть Handymann, которая ранее объявляла о закрытии, продолжит работать на эстонском рынке.
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