02.02.2020, 12:32

Эстонская фирма выкупила сеть магазинов у датчан и спасла от закрытия


EST
Handymann.
Handymann.Foto: Kuvatõmmis

Эстонская компания Setu Capital OÜ купила сеть магазинов Handymann у датской компании Handymann Holding ApS, сообщает dv.ee.

После смены владельца сеть Handymann, которая ранее объявляла о закрытии, продолжит работать на эстонском рынке.

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