Эстонская фирма внедряет для сотрудников 4-дневную рабочую неделю

Для начала фирма решила сделать свободной каждую вторую пятницу, что означает, что у сотрудников будет возможность два раза в месяц насладиться трех=дневными выходными. Данную систему протестируют до осени.

Кроме того, в июле предприятие организует двухнедельный коллективный отпуск.

Как показали разные исследования, более короткая рабочая неделя полезна как человеку, так и общество и окружающе среде. Вместе с этим уменьшаются расходы на здравоохранение и выбросы углекислого газа на человека.