Эстонская фирма приступила к созданию вакцины и экспресс-теста на коронавирус(22)
Эстонская биотехнологическая фирма Icosagen официально сообщила, что начала создание экспресс-тестов для диагностики вируса SARS-CoV-2 и вакцины против него.
Эстонская биотехнологическая фирма Icosagen официально сообщила, что начала создание экспресс-тестов для диагностики вируса SARS-CoV-2 и вакцины против него.
Согласно информации, распространенной компанией, ее отдел развития составил детальную программу работ и начал производство вирусного белка, который является основой для дальнейших разработок.
"К Иванову дню будут получены первые очищенные белки, первые диагностические тесты должны быть готовы к осени", — сообщила фирма Icosagen.
Предприятия обещает полученные реагенты сделать доступными и для других биотехнологических фирм и университетов.
Иммунологический экспресс-тест, по утверждению Icosagen, смогут использовать и люди, не имеющие специальных познаний, — дома, в школе, в детских сада, в аэропортах и портах, не говоря уже о больницах и центрах семейных врачей.
Icosagen также приступил к реализации проекта по строительству в Тарту фармацевтического завода. В декабре 2019 года был готов предварительный проект, сейчас компания ищет необходимые инвестиции.
Подробнее о планах Icosagen можно прочитать здесь.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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