Эстонская фирма построит новую шоколадную фабрику Laima в Латвии

Председатель правления Orkla Latvija Том Дидриксон сообщил, что теперь сладости Laima будут производить на современном заводе, который Laima уже давно заслужила.

После того, как завод будет построен, производство с улицы Миера в Риге перенесут в Адажи. В Риге останется Музей шоколада и административные офисы. Что делать с опустевшими помещениями завода в предприятии ещё не решили.