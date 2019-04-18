Эстонская фирма построит новую шоколадную фабрику Laima в Латвии

Orkla Latvija подписала договор с эстонской строительной компанией Merks о строительстве завода Laima в латвийском городе Адажи. Предприятие планирует перенести производство шоколада в новые помещения через год.
Председатель правления Orkla Latvija Том Дидриксон сообщил, что теперь сладости Laima будут производить на современном заводе, который Laima уже давно заслужила.
После того, как завод будет построен, производство с улицы Миера в Риге перенесут в Адажи. В Риге останется Музей шоколада и административные офисы. Что делать с опустевшими помещениями завода в предприятии ещё не решили.