Эстонская фирма открыла представительство в Танзании

”Наша стратегия предполагает расширение масштабов деятельности за пределы Эстонии — мы стремимся стать международным брендом и испытать свои силы в сферах экспорта ноу-хау и инвестирования. Африка — очень активно развивающийся регион, интерес к которому ощутимо и стабильно растет во всем мире. Мы рады предложить местному рынку свои услуги и экспертные знания”, — сказал председатель правления Krabu Grupp Кирилл Крабу.

”Танзания — один из наиболее быстро растущих африканских рынков. Инфотехнологии и туризм являются ключевыми сферами в экономике страны. В данный момент в этих сферах значительное внимание уделяется модернизации с применением лучших практик и стандартов Европы. Кроме того, государственные и коммерческие организации активно внедряют решения в сфере ИТ, поэтому профессиональный опыт зарубежных коллег пользуется большим спросом. Мы будем рады успешному сотрудничеству с компанией из Эстонии”, — сказал генеральный директор Krabu Tanzania Limited Манасе Бандука.