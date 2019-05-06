Эстонская фирма открыла представительство в Танзании

Эстонская компания Krabu Grupp открыла подразделение в Танзании. Дочерняя компания бренда — Krabu Tanzania Limited — будет заниматься консультированием и оказанием услуг в области ИТ, а также инвестиционной деятельностью, в основном в сфере туризма.
”Наша стратегия предполагает расширение масштабов деятельности за пределы Эстонии — мы стремимся стать международным брендом и испытать свои силы в сферах экспорта ноу-хау и инвестирования. Африка — очень активно развивающийся регион, интерес к которому ощутимо и стабильно растет во всем мире. Мы рады предложить местному рынку свои услуги и экспертные знания”, — сказал председатель правления Krabu Grupp Кирилл Крабу.
”Танзания — один из наиболее быстро растущих африканских рынков. Инфотехнологии и туризм являются ключевыми сферами в экономике страны. В данный момент в этих сферах значительное внимание уделяется модернизации с применением лучших практик и стандартов Европы. Кроме того, государственные и коммерческие организации активно внедряют решения в сфере ИТ, поэтому профессиональный опыт зарубежных коллег пользуется большим спросом. Мы будем рады успешному сотрудничеству с компанией из Эстонии”, — сказал генеральный директор Krabu Tanzania Limited Манасе Бандука.
В сфере ИТ Krabu Tanzania Limited будет сотрудничать с танзанийскими компаниями, которым требуются комплексные услуги по дигитализации, например — анализ и разработка инфосистем различной степени сложности. На сегодняшний день предприятие заключило ряд предварительных соглашений. Основным фокусом инвестиционной сферы будет развитие туризма вместе с местными партнерами. ”Танзания и остров Занзибар относятся к достаточно новым туристическим направлениям, туристы только открывают для себя этот регион. Мы будем рады внести свой вклад в развитие этой сферы, поскольку Танзания — одна из наиболее развитых и удобных для туриста африканских стран”, — сказал Кирилл Крабу.
Krabu Grupp — теперь уже международное предприятие, основанное в 2012 году на базе эстонского капитала. Миссия компании — создание смысла и взаимопонимания в отношениях между людьми, между человеком и машиной, а также между машинами, работающими во благо человека. Krabu Grupp разработала и активно использует подход FullStack+, объединяющий разные сферы деятельности с фокусом на услуги в сфере ИТ.