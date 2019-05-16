Эстонская фирма объяснила задержание своего рыболовного траулера в России ошибкой навигации

"К сожалению, из-за ошибки в навигации [судно] отклонилось от курса, не зная об этом, поэтому в течение короткого времени оно находилось в исключительной экономической зоне Российской Федерации", — сообщила в распространенном в четверг комментарии член правления Morobell Алдона Баум.

"С учетом того, что речь идет о международном инциденте, наш первый приоритет — защита интересов команды и поиск решения ситуации, чтобы судно вместе командой смогло уйти из [российского] порта. Мы занимаемся этим совместно с различными ведомствами", — добавила Баум, подчеркнув, что судно не занималось незаконным ловом.

По ее словам, руководство фирмы находится в контакте с командой, состояние которой остается хорошим.

Принадлежащее хаапсалуской фирме судно Roxen, которое ходит по финским флагом, было задержано российскими пограничниками 10 мая по подозрению в нарушении правил рыболовства.