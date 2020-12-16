Эстонская фирма драгоценных металлов создает банк золота

Из-за вызванной коронавирусом нестабильности финансового рынка летом цена золота выросла до рекордной отметки в 2000 долларов за унцию. Высокая цена также представляет интерес для инвесторов — специализирующаяся на продаже драгоценных металлов эстонская компания Aufort посредством частного краудфандинга привлекла 200 тысяч евро, чтобы в ближайшие годы стать отличающимся инновационностью решений банком золота, посредством которого можно будет осуществлять переводы и платежи в золоте.
По словам основателя Aufort Берта-Кена Раудберга, рост цен на золото связан с массовыми валютными эмиссиями во всем мире и вызванным этим страхом перед инфляцией, которая приведет к повышению цен на большинство товаров и услуг, включая золото и серебро.
”В сегодняшней неопределенной экономической ситуации золото продолжает оставаться безопасным местом для вложения денег, и я уверен, что его цена еще не достигла своего пика, который мы сможем увидеть в ближайшие годы, — сказал Раудберг. — Этот год оказал на нас очень положительное влияние. Интерес жителей Эстонии, прежде всего к золоту, но также и к серебру, значительно возрос, что привело к многократному увеличению количества клиентов и оборота в этом году”.
Оборот Aufort увеличился за год более чем в три раза и составил 350 тысяч евро. Недавно Aufort также запустила новую платформу финансовых технологий, которая объединяет технологию блокчейна для операций с золотом и решение онлайн-магазина. В ближайшие годы компания хочет охватить десятки тысяч пользователей.
”Наше видение состоит в том, чтобы вернуть золото в широкое использование и превратиться в банк золота новой эпохи, который будет давать людям возможность торговать золотом, брать кредиты под залог золота, использовать золото в качестве депозита и получать по нему проценты, а также осуществлять в золоте переводы и платежи, — отметил Раудберг. — Основное отличие от обычного банка заключается в том, что все транзакции основаны на золоте и используют безопасную и прозрачную технологию децентрализованного блокчейна. Это выгодно для клиентов, поскольку в долгосрочной перспективе цена на золото будет только расти, а курс евро из-за инфляции упадет”.
Этой осенью видение банка золота новой эпохи привело Aufort в акселератор ”Инкубатор стартапов Tehnopol”, а в ноябре через частный краудфандинг от 61 инвестора компания привлекла 200 000 евро, которые будет направлены на разработку нового решения и платформы. Ведущим инвестором был известный эксперт в области технологии блокчейн и криптовалюты Ассе Сауга.
”Привлечение средств прошло значительно успешнее, чем ожидалось — мы достигли целей всего за 9 дней вместо запланированных 21. Поскольку заинтересованных инвесторов было больше, чем мы могли задействовать, было решено провести в следующем году второй тур финансирования для дальнейшего расширения в Европе и выхода на африканский рынок. Мы уверены в том, что интерес инвесторов останется большим и через год, поскольку используемые технологии и разрабатываемое решение создадут для клиентов значительную дополнительную ценность”, — добавил Раудберг.
В настоящее время следующий тур финансирования запланирован на осень 2021 года: с помощью инвесторов планируется привлечь до 1 миллиона евро.
За семь лет работы компания Aufort продала почти 113 000 граммов золота и серебра, создала эксклюзивные подарочные решения и обслужила тысячи клиентов. Название нового бренда Aufort происходит от двух слов: Au, то есть ”золото” и ”fort”, то есть крепость, форт. Вместе они символизируют высшую — ”золотую” — безопасность.
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