Эстонская фирма Cleveron признана одной из наиболее быстро растущих технологических компаний в Центральной Европе

Рост оборота Cleveron по продажам на 1799 процентов с 2015 по 2018 год обеспечил фирме 8-е место в общем зачете на конкурсе компаний Центральной Европы ”Fast 50”. В категории крупных компаний, для попадания в которую годовой оборот должен превышать 25 миллионов, Cleveron заняла второе место.

В прошлом году оборот от продаж компании Cleveron, созданной в Вильяндиском уезде в 2007 году и специализирующейся на изготовлении посылочных роботов с 2010 года, составил 47,4 миллиона евро. ”Мы начали производство посылочных автоматов уже в 2007 году, но предпосылки к достижению сегодняшнего оборота возникли в 2011 году, когда мы представили концепцию своего первого посылочного робота. К настоящему моменту она превратилась в модель Cleveron 401, используемую самыми известными розничными сетями в мире”, — пояснил Арно Кютт, руководитель Cleveron.

Конкурс ”Fast 50”, проводящийся крупнейшей в мире консалтинговой фирмой Deloitte, определяет рейтинг технологических предприятий на основании оборота по продажам за последние четыре года. По словам Кристине Ярве, директора Deloitte Eesti, Cleveron впервые попала в рейтинг ”Fast 50”, сразу заняв весьма высокую позицию. ”Помимо Cleveron 37 из 50 наиболее быстро растущих технологических предприятий попали в рейтинг впервые. Это наглядно иллюстрирует, что новые творческие компании в Центральной Европе развиваются с головокружительной скоростью, и наш регион характеризует открытость к технологическим инновациям”, — пояснила Ярве.