13.11.2019, 08:10

Эстонская фирма Cleveron признана одной из наиболее быстро растущих технологических компаний в Центральной Европе


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Cleveron
CleveronFoto: Rauno Volmar

AS Cleveron, производящая в Вильяндиском уезде посылочных роботов для крупных клиентов по всему миру, была признана одной из наиболее быстро растущих технологических компаний в Центральной Европе на конкурсе ”Fast 50” на основании показателей роста за последние четыре года.

Рост оборота Cleveron по продажам на 1799 процентов с 2015 по 2018 год обеспечил фирме 8-е место в общем зачете на конкурсе компаний Центральной Европы ”Fast 50”. В категории крупных компаний, для попадания в которую годовой оборот должен превышать 25 миллионов, Cleveron заняла второе место.

В прошлом году оборот от продаж компании Cleveron, созданной в Вильяндиском уезде в 2007 году и специализирующейся на изготовлении посылочных роботов с 2010 года, составил 47,4 миллиона евро. ”Мы начали производство посылочных автоматов уже в 2007 году, но предпосылки к достижению сегодняшнего оборота возникли в 2011 году, когда мы представили концепцию своего первого посылочного робота. К настоящему моменту она превратилась в модель Cleveron 401, используемую самыми известными розничными сетями в мире”, — пояснил Арно Кютт, руководитель Cleveron.

Конкурс ”Fast 50”, проводящийся крупнейшей в мире консалтинговой фирмой Deloitte, определяет рейтинг технологических предприятий на основании оборота по продажам за последние четыре года. По словам Кристине Ярве, директора Deloitte Eesti, Cleveron впервые попала в рейтинг ”Fast 50”, сразу заняв весьма высокую позицию. ”Помимо Cleveron 37 из 50 наиболее быстро растущих технологических предприятий попали в рейтинг впервые. Это наглядно иллюстрирует, что новые творческие компании в Центральной Европе развиваются с головокружительной скоростью, и наш регион характеризует открытость к технологическим инновациям”, — пояснила Ярве.

Победителем в общей категории конкурса был объявлена литовская компания Voltas IT, созданная в 2014 году; рост ее оборота за 4 года составил 5734%. Voltas IT разрабатывает и производит простые в применении системы диагностики для автомобилистов, к которым каждый день присоединяется в среднем 1000 новых пользователей, зарегистрировавшихся через смартфоны.

”Big 5”, подкатегория ”Fast 50” является рейтингом роста продаж крупных предприятий, и в него могут войти только пять компаний, оборот которых в последний год превысил 25 миллионов евро. Победителем в категории ”Big 5” в 2019 году стала чешская компания Prusa Research s.r.o, которая специализируется на разработке технологий 3D-печати и за четыре года показала рост оборота в 4527%. Cleveron заняла в категории ”Big 5” второе место.

Foto: Cleveron


Foto: Cleveron

Deloitte провела конкурс технологических компаний ”Fast 50”, проходящий каждый год, уже в 20-й раз. В общем зачете в число лучших вошли предприятия из 9 стран, в том числе Cleveron из Эстонии. Больше всего быстро развивающихся технологических компаний в Чехии (19), за которой следует Польша с 11 компаниями в рейтинге.

Выбранный экспортером года 2019 в Эстонии производитель посылочных роботов Cleveron из Вильянди поставляет инновационные решения для логистики ”последней мили” крупнейшим и самым известным в мире предприятиям розничной торговли. В 2019 году компания начала сотрудничество с несколькими крупными сетями, в их числе с Decathlon в Венгрии, Cultura во Франции, The Warehouse в Новой Зеландии и Falabella в Чили. Свыше 3000 автоматов Cleveron используются в более чем 20 странах по всему миру. В компании работает более чем 230 человек.

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