Эстонская фирма Bringpack предложит ресторанам, киоскам и магазинам возможность сэкономить

Новая фирма предпринимателей Расмуса Раска и Прийта Микельсаара предложит ресторанам, киоскам, магазинам и производителям продуктов питания решения, как снизить использование одноразовых упаковок, заменив их многоразовыми пищевыми упаковками, которые можно возвращать.

”Мы хотим, чтобы люди жили без мусора. У нас в планах разработать целостную систему многоразового использования, когда многоразовые упаковки собираются, моются и отправляются обратно в использование”, - знакомит с основной идеей Bringpack один из учредителей Расмус Раск. ”Если у нас все получится, то одноразовые упаковки в будущем будут не нужны, что в свою очередь станет важным шагом к жизни без мусора и по направлению к бережливому использованию природных ресурсов”.

Идея Bringpack основывается на том факте, что каждая упаковка — это расход для общества, а многоразовая упаковка является дружелюбным к окружающей среде решением.

По словам учредителей, необходимость создать фирму обусловлена запросом общества на поиск решений для цикличной экономики. ”Не секрет, что используемая сейчас система кругового использования упаковки является половинчатым решением. И хотя многие люди тщательно сортируют упаковки из пластика, металла и стекла, нет понимания, будут ли эти материалы использоваться повторно, сожгут ли их на станциях переработки или они будут лежать годами вместе с другим мусором. Для упаковки пищевых продуктов повторное использование в будущем станет единственным возможным решением, которое позволит экономить ископаемые ресурсы и уменьшить количество выброса парниковых газов”, - рассказал Раск, комментируя философию компании.

Поскольку в связи с ограничениями на передвижение из-за пандемии доставка продуктов на дом стремительно выросла, возросло и количество одноразовой посуды, которую выкидывают в мусор, поэтому в первую очередь Bringpack сфокусируется на поисках решения для ресторанов, гостиниц, предприятий общественного питания и сферы торговли, чтобы у ресторанов, магазинов и киосков была возможность предлагать еду и напитки навынос в многоразовой упаковке.