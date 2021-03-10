Эстонская фирма Bringpack предложит ресторанам, киоскам и магазинам возможность сэкономить
Эстонская фирма Bringpack выводит на рынок современную систему цикличного использования многоразовых пищевых упаковок
Эстонская фирма Bringpack выводит на рынок современную систему цикличного использования многоразовых пищевых упаковок
Новая фирма предпринимателей Расмуса Раска и Прийта Микельсаара предложит ресторанам, киоскам, магазинам и производителям продуктов питания решения, как снизить использование одноразовых упаковок, заменив их многоразовыми пищевыми упаковками, которые можно возвращать.
”Мы хотим, чтобы люди жили без мусора. У нас в планах разработать целостную систему многоразового использования, когда многоразовые упаковки собираются, моются и отправляются обратно в использование”, - знакомит с основной идеей Bringpack один из учредителей Расмус Раск. ”Если у нас все получится, то одноразовые упаковки в будущем будут не нужны, что в свою очередь станет важным шагом к жизни без мусора и по направлению к бережливому использованию природных ресурсов”.
Идея Bringpack основывается на том факте, что каждая упаковка — это расход для общества, а многоразовая упаковка является дружелюбным к окружающей среде решением.
По словам учредителей, необходимость создать фирму обусловлена запросом общества на поиск решений для цикличной экономики. ”Не секрет, что используемая сейчас система кругового использования упаковки является половинчатым решением. И хотя многие люди тщательно сортируют упаковки из пластика, металла и стекла, нет понимания, будут ли эти материалы использоваться повторно, сожгут ли их на станциях переработки или они будут лежать годами вместе с другим мусором. Для упаковки пищевых продуктов повторное использование в будущем станет единственным возможным решением, которое позволит экономить ископаемые ресурсы и уменьшить количество выброса парниковых газов”, - рассказал Раск, комментируя философию компании.
Поскольку в связи с ограничениями на передвижение из-за пандемии доставка продуктов на дом стремительно выросла, возросло и количество одноразовой посуды, которую выкидывают в мусор, поэтому в первую очередь Bringpack сфокусируется на поисках решения для ресторанов, гостиниц, предприятий общественного питания и сферы торговли, чтобы у ресторанов, магазинов и киосков была возможность предлагать еду и напитки навынос в многоразовой упаковке.
В связи с этим Bringpack планирует этой весной запустить пилотный проект совместно с рынком у Балтийского вокзала и эстонским стартапом Cuploop. Целью проекта станет проведение тестирования людей на готовность покупать еду навынос в многоразовой упаковке. О точных датах проведения и организации пилотного проекта компания сообщит дополнительно.
Согласно исследованиям, влияние на окружающую среду многоразовой упаковки, по сравнению с одноразовой, меньше, если многоразовая используется минимум 10 раз. ”Наша цель — найти такое решение, при котором упаковки в течение жизненного цикла используются по меньшей мере 40-50 раз”, - сказал Раск. ”Мы верим, что многие из нас готовы делать выбор в пользу сохранения окружающей среды, если такой выбор будет”.
Bringpack — это начинающая компания, миссия которой предложить решение по замене одноразовых пищевых упаковок на многоразовые.
Основателями Bringpack являются предприниматели Расмус Раск и Прийт Микельсаар. Их предыдущий опыт работы в сфере цикличной экономики восходит к 2004 году, когда они, совместно с Heateo SA, Eestimaa Looduse Fond и Caritas Eesti основали Uuskasutuskeskus. Помимо этого, они вместе создали и выстроили бренд экологичного мороженого La Muu.
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