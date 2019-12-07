07.12.2019, 11:50
Эстонская девелоперская компания построит небоскреб в Риге
Эстонская девелоперская компания Direct Invest Group пострит в Риге бизнес-центр стоимостью 30 миллионов евро, сообщают "Деловые Ведомости".
Эстонская девелоперская компания Direct Invest Group пострит в Риге бизнес-центр стоимостью 30 миллионов евро, сообщают "Деловые Ведомости".
Партнер Direct Invest Group Виталий Кыллометс рассказал изданию lsm.lv, что Рига обладает большим потенциалом для строительства коммерческих зданий.
"Мы считаем, что, несмотря на то, что здесь недавно было построено несколько коммерческих зданий, в Риге все еще не хватает качественных коммерческих площадей", — сказал он.
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