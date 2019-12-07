Эстонская девелоперская компания построит небоскреб в Риге

Партнер Direct Invest Group Виталий Кыллометс рассказал изданию lsm.lv, что Рига обладает большим потенциалом для строительства коммерческих зданий.

"Мы считаем, что, несмотря на то, что здесь недавно было построено несколько коммерческих зданий, в Риге все еще не хватает качественных коммерческих площадей", — сказал он.