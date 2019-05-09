Эстонская бизнесвумен оставила нефтяную кампанию без работников, машин и денег. Фирма требует с нее около 30 млн евро

Бывший руководитель важного деятеля в транзитных кругах фирмы Daxin Baltic Ольга Козловская покинула должность вместе с работниками, автомобилями и деньгами. Когда новый руководитель предприятия приехал в контору, двери были закрыты, никого не было, телефоны не отвечали, пишет Eesti Ekspress.
23 февраля 2016 года. В Таллинне, на четвертом этаже Solaris Keskus растерянно стоит Сергейс Силантьевс. Он приехал из Риги, пару дней назад его назначили новым руководителем транзитной фирмы Daxin Baltic. Еще неделю назад здесь кипела жизнь, а теперь — тишина и пустота.
Силантьевс и живущие за пределами Эстонии владельцы Daxin Baltic обращаются за помощью в адвокатское бюро Sorainen.
Они узнают, что от фирмы, годовой оборот которой достигал 60 млн евро (сравнимо со Stockmann и Harju Elekter), не осталось больше ничего, кроме названия и регистрационного номера. Трудовые договоры со всеми работниками прекращены. Договор аренды помещений бюро закончился. Все автомобили проданы дешевле рыночной цены. Телефонные номера забрали. И за последние пару дней со счета фирмы переведено около 750 000 тысяч евро фирме, которую возглавляет дочь прежнего руководителя предприятия Ольги Козловской.
Начиная с января 2019 года в lоме суда в Таллинне на улице Лубья идет судебный процесс над Ольгой Козловской. Ее обвиняют в присвоении и фальсификации. Потерпевшие, то есть Daxin Baltic (теперь предприятие переименовано в паевое товарищество Krässik) и Daxin Petroleum Ltd в связи со своим бывшим руководителем подали гражданские иски на 29,96 миллиона евро.