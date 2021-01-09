Эстоноземельцы все чаще покупают продукты в интернете

Руководитель по электронной коммерции Rimi Хелен Ледней сказала, что во время праздников количество клиентов онлайн-магазина увеличилось на 83%. ”Рост посещаемости электронного магазина в конце года наглядно продемонстрировал, что многие жители Эстонии следовали рекомендациям Департамента здоровья во время праздников, и вместо того, чтобы посещать обычный магазин, они заказывали товары онлайн”, — подтвердила она.

”Удивительно, но наибольший рост продаж в интернет-магазине продемонстрировали не традиционные рождественские блюда, а веганские продукты и замороженные ягоды и овощи — продажи обеих товарных групп увеличились более чем вдвое. Веганские и эко-продукты покупали в интернет-магазине во время праздников даже больше, чем в обычном магазине”, — отметила менеджер Rimi. ”За веганскими продуктами следовали мясо и сыры, продажи которых увеличились на 160%. Фрукты, овощи и рыба в интернет-магазине также продавались больше обычного. В целом, интернет-магазин Rimi добился рекордных продаж в канун Рождества и Нового года”.

Хелен Ледней сообщила, что в последние недели года клиенты очень активно пользовались зонами выдачи товаров Rimi Drive, в которых сотрудники магазина загружают покупки прямо в багажник автомобиля клиента. ”Во время праздников Rimi Drive использовали в два раза чаще, чем обычно, что вполне объяснимо: это наиболее безопасный способ получения товаров, потому что покупатель не контактирует с работниками магазина”, — добавил Ледней.

Rimi Drive расположены в гипермаркетах в Лаагри, в Хааберсти, на Петербури теэ, в Ласнамяэ Центруме, в Лыунакескусе в Тарту и в Фаме в Нарве.

Какие продукты были наиболее популярными в магазинах Rimi в Эстонии, Латвии и Литве во время праздников?

• Рыба — в общей сложности было продано 170 тонн рыбы, что на 23% больше, чем в прошлогодний период праздников.

• Чай — в декабре было продано более 450 000 упаковок травяных чаев.

• Овощи — за рождественскую неделю было продано на 100 тонн овощей больше, чем за аналогичный период прошлого года.