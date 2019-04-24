24.04.2019, 21:10

Эстоноземельцы создали первую платформу юридической помощи на основе распределенной экономики


rus.delfi.ee
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Эстоноземельцы создали первую платформу юридической помощи на основе распределенной экономики
фото иллюстративноеHugo Legal

С сегодняшнего дня все нуждающиеся в юридической помощи в Эстонии смогут воспользоваться новой платформой на основе распределенной экономики — HUGO.legal. Насколько известно, это первая в мире среда юридической помощи, созданная на основе искусственного интеллекта и распределенной экономики. Платформа помогает людям связаться с нужными им юристами.

Инновационная услуга преобразует весь правовой ландшафт и коренным образом поменяет доступность юридических услуг, подобно тому, как это сделала платформа Uber в сфере услуг такси. HUGO.legal позволяет быстро и просто нанять юриста по цене наполовину ниже рыночной.

HUGO.legal — это основанный в Таллинне стартап, который предоставляет возможность забронировать юридическую консультацию несколькими щелчками мыши, независимо от времени и места. Более гибкие возможности платформа предоставляет и юристам: помимо более эффективного использования времени, им теперь не нужно прилагать усилия для поисков клиентов, эту работу выполнит за них HUGO.legal.

По словам автора идеи, основателя и исполнительного директора HUGO.legal. Артура Федорова, во всем мире немало людей, которым нужна юридическая помощь, но они не могут позволить себе нанять юриста. С другой стороны, многие квалифицированные практикующие юристы недостаточно загружены работой. ”Мы создали платформу, на которой эти две группы людей могут найти друг друга. Мы также работаем и в сфере искусственного интеллекта, поскольку определенные юридические вопросы можно системно решить без привлечения человеческого ресурса. Все это делает качественные юридические услуги еще более доступными и значительно более дешевыми для клиентов”, — утверждает создатель HUGO.legal.

В нынешнем году к команде присоединились соучредители Эрки Писуке (операционный менеджер) и Мярт Пиккани (ИТ-менеджер). В настоящее время в фирме работают уже 18 человек, а сеть юристов насчитывает более 50 аттестованных и имеющих степень магистра специалистов в области права.

Краеугольным камнем платформы является искусственный интеллект HUGO, дальнейшая разработка которого имеет целью системно разрешать сходные случаи и создавать на их основе повторяющиеся схемы. По словам Артура Федорова, люди часто полагают, будто их проблемная ситуация уникальна, но при наличии опыта и системном подходе в их ситуациях проглядываются определенные схемы, использование которых позволяет решать проблемы в разы эффективнее. На первом этапе развития HUGO может решать более простые вопросы семейного права, а более сложные вопросы быстро передаются на рассмотрение юриста.

Фирма HUGO.legal выросла из Eesti Õigusbüroo . В связи с планами выхода уже в нынешнем году на три зарубежных рынка фирма получила новое юридическое название OÜ HUGO. При этом сохраняется товарный знак Eesti Õigusbüroo и продолжает оказываться прежняя услуга — два часа бесплатной или на льготных условиях юридической помощи в сотрудничестве с Министерством юстиции.

За два года Eesti Õigusbüroo успешно помогло связаться с юристами более 18 тысяч раз, и, судя по отзывам клиентов, 92% из них остались удовлетворены услугой.

Разработку и выход на зарубежные рынки платформы юридической помощи HUGO.legal финансирует фонд венчурных инвестиций Superangel, партнерами которого являются технологические предприниматели Райн Ранну, Вельо Отсасон и Марек Кийса. В числе инвестируемых ими фирм — например, такие, как Bolt (бывший Taxify), Pipedrive, Veriff и др.

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