Эстоноземельцы создали первую платформу юридической помощи на основе распределенной экономики

В нынешнем году к команде присоединились соучредители Эрки Писуке (операционный менеджер) и Мярт Пиккани (ИТ-менеджер). В настоящее время в фирме работают уже 18 человек, а сеть юристов насчитывает более 50 аттестованных и имеющих степень магистра специалистов в области права.
Краеугольным камнем платформы является искусственный интеллект HUGO, дальнейшая разработка которого имеет целью системно разрешать сходные случаи и создавать на их основе повторяющиеся схемы. По словам Артура Федорова, люди часто полагают, будто их проблемная ситуация уникальна, но при наличии опыта и системном подходе в их ситуациях проглядываются определенные схемы, использование которых позволяет решать проблемы в разы эффективнее. На первом этапе развития HUGO может решать более простые вопросы семейного права, а более сложные вопросы быстро передаются на рассмотрение юриста.
Фирма HUGO.legal выросла из Eesti Õigusbüroo OÜ. В связи с планами выхода уже в нынешнем году на три зарубежных рынка фирма получила новое юридическое название OÜ HUGO. При этом сохраняется товарный знак Eesti Õigusbüroo и продолжает оказываться прежняя услуга — два часа бесплатной или на льготных условиях юридической помощи в сотрудничестве с Министерством юстиции.
За два года Eesti Õigusbüroo успешно помогло связаться с юристами более 18 тысяч раз, и, судя по отзывам клиентов, 92% из них остались удовлетворены услугой.
Разработку и выход на зарубежные рынки платформы юридической помощи HUGO.legal финансирует фонд венчурных инвестиций Superangel, партнерами которого являются технологические предприниматели Райн Ранну, Вельо Отсасон и Марек Кийса. В числе инвестируемых ими фирм — например, такие, как Bolt (бывший Taxify), Pipedrive, Veriff и др.