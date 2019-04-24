Эстоноземельцы создали первую платформу юридической помощи на основе распределенной экономики

Инновационная услуга преобразует весь правовой ландшафт и коренным образом поменяет доступность юридических услуг, подобно тому, как это сделала платформа Uber в сфере услуг такси. HUGO.legal позволяет быстро и просто нанять юриста по цене наполовину ниже рыночной.

HUGO.legal — это основанный в Таллинне стартап, который предоставляет возможность забронировать юридическую консультацию несколькими щелчками мыши, независимо от времени и места. Более гибкие возможности платформа предоставляет и юристам: помимо более эффективного использования времени, им теперь не нужно прилагать усилия для поисков клиентов, эту работу выполнит за них HUGO.legal.

По словам автора идеи, основателя и исполнительного директора HUGO.legal. Артура Федорова, во всем мире немало людей, которым нужна юридическая помощь, но они не могут позволить себе нанять юриста. С другой стороны, многие квалифицированные практикующие юристы недостаточно загружены работой. ”Мы создали платформу, на которой эти две группы людей могут найти друг друга. Мы также работаем и в сфере искусственного интеллекта, поскольку определенные юридические вопросы можно системно решить без привлечения человеческого ресурса. Все это делает качественные юридические услуги еще более доступными и значительно более дешевыми для клиентов”, — утверждает создатель HUGO.legal.