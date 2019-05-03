Эстоноземельцы охладели к латвийскому алкоголю? Владелец Alko1000: золотые времена трансграничной торговли прошли

"Золотые времена трансграничной торговли прошли, и по крайней мере, мы с нашим предприятием сосредоточимся на внутреннем рынке Эстонии", — прокомментировал Виснапуу.

По его словам, цифры продаж за первый квартал и апрель говорят сами за себя — либо эстоноземельцы стали меньше употреблять алкоголь, либо же охладели к покупке алкоголя по ту сторону границы с Латвией.

"В первый вариант я не особо верю", — говорит предприниматель.

Согласно его оценке, порыв народа покупать алкоголь за границей, как будто в качестве протеста, начал сбавлять обороты, а также вырос уровень жизни, и у людей больше нет мотивации прикладывать столько усилий, чтобы заполучить более дешевый алкоголь.

Виснапуу подчеркнул, что свою роль в данной тенденции сыграл и рост цен на топливо.

"Несомненно, внутренний рынок, особенно в части пива, восстанавливается", — подвел он итог и добавил, что латвийские предприниматели также отмечают спад трансграничной торговли.

Однако Виснапуу не верит в то, что трансграничная торговля сможет совсем сойти на нет — если уж она и появилась, то в одночасье не исчезнет.