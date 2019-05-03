Эстоноземельцы охладели к латвийскому алкоголю? Владелец Alko1000: золотые времена трансграничной торговли прошли
Владелец сети алкогольных магазинов Alko1000 Эйнар Виснапуу считает, что трансграничная торговля сбавляет обороты.
Владелец сети алкогольных магазинов Alko1000 Эйнар Виснапуу считает, что трансграничная торговля сбавляет обороты.
"Золотые времена трансграничной торговли прошли, и по крайней мере, мы с нашим предприятием сосредоточимся на внутреннем рынке Эстонии", — прокомментировал Виснапуу.
По его словам, цифры продаж за первый квартал и апрель говорят сами за себя — либо эстоноземельцы стали меньше употреблять алкоголь, либо же охладели к покупке алкоголя по ту сторону границы с Латвией.
"В первый вариант я не особо верю", — говорит предприниматель.
Согласно его оценке, порыв народа покупать алкоголь за границей, как будто в качестве протеста, начал сбавлять обороты, а также вырос уровень жизни, и у людей больше нет мотивации прикладывать столько усилий, чтобы заполучить более дешевый алкоголь.
Виснапуу подчеркнул, что свою роль в данной тенденции сыграл и рост цен на топливо.
"Несомненно, внутренний рынок, особенно в части пива, восстанавливается", — подвел он итог и добавил, что латвийские предприниматели также отмечают спад трансграничной торговли.
Однако Виснапуу не верит в то, что трансграничная торговля сможет совсем сойти на нет — если уж она и появилась, то в одночасье не исчезнет.
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