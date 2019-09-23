Эстонию охватил бум на снюс: торговцы не успевают подвозить новые партии

Руководители компании-импортера Nicorex Baltic OÜ Свен Котке и Тоомас Вийло говорят, что снюс легко доступен в Эстонии уже более 10 лет, и государство ничего не может против него предпринять. "В то же время государство приняло правильное решение, допустив снюс на легальный рынок".

По словам Котке, наиболее популярные марки снюса практически полностью ушли с черного рынка, и теперь стали наиболее прибыльными для импортеров. "А это значит, что акциз и НСО идут в казну государства", - говорит Котке и отмечает, что государство могло бы применять к этому изделию более гибкие правила и более разумный, по сравнению с табачным, налог.

Как рассказывает Котке, продажи снуса растут, но их сдерживают трудности с поставкой, так как их долговременные поставщики не успевают производить товар в достаточном количестве.

"Сейчас главная проблема производителей состоит в снабжении своих представительств, так как не только в Эстонии, но и во многих других странах начался снусовый бум", - поясняет Котке.

Нехватку препарата эстонские импортеры планируют в ближайшее время покрыть за счет договоров на поставки от новых торговых марок.

Котке рассказывает, что бум на снюс привел к появлению в Эстонии новых посреднических фирм, которые пытаются импортировать препарат на местный рынок. Он предупреждает, что расплодившиеся в последнее время фирмы не обладают представительскими правами и не смогут отвечать в случае возникновения проблем.

Котке подчеркивает, что его компания занимается бестабачным снюсом, продажа снюса из табака по-прежнему запрещена.