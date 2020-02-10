Эстония занимает восьмое место во всемирном рейтинге рынков труда
Рассматривающий 76 рынков труда выполненный компанией ManpowerGroup анализ помещает Эстонию в рейтинге 2019 года на восьмое место – следом за Ирландией и перед Израилем.
Рассматривающий 76 рынков труда выполненный компанией ManpowerGroup анализ помещает Эстонию в рейтинге 2019 года на восьмое место – следом за Ирландией и перед Израилем.
стония находилась в таком же положении и годом ранее. В первой десятке оказались всего три европейских страны. Анализ исходит из качества и доступности на рынке труда квалифицированной рабочей силы (в т.ч. из уровня образования и владения языками), эффективности с точки зрения затрат (в т.ч. уровня заработных плат), законодательной базы (в т.ч. уровня бюрократической нагрузки) и производительности.
Согласно анализу 2019 года, в первую тройку входят Сингапур, Гонконг и Новая Зеландия. Среди европейских стран Эстония занимает третье место рядом с Великобританией и Ирландией. В конце рейтинга расположились Боливия, Гондурас и Венесуэла. Анализ оценивает рынки труда с точки зрения работодателя, а не работника.
”Недавно выяснилось, что согласно результатам теста PISA, эстонские дети являются самыми умными во всей Европе. Разумеется, логическое мышление, знание математики и функциональные навыки чтения никуда не исчезают и во взрослом возрасте”, — руководитель Manpower в странах Балтии Хейго Калдра провел параллели между двумя разными анализами.
”Неудивительно, что сообразительность, усердие, образованность и языковые навыки наших людей ценятся во всем мире. Это, впрочем, оказывает дополнительное давление на местный рынок труда, поскольку хорошие специалисты нужны и за границей, — Калдра поразмышлял о негативных аспектах высокого положения в рейтинге. — Столь высокое место все же не вполне ожидаемо, поскольку, если посмотреть на критерии отдельно, то, например, по продуктивности мы все еще заметно отстаем от крупных стран Азии, Северной Америки и Европы. Кроме того, в сравнении со многими более производительными странами у нас остаются достаточно низкие зарплаты”.
С точки зрения доступности квалифицированной рабочей силы ведущими странами мира являются Сингапур, Ирландия, Норвегия и Великобритания, наиболее эффективными с точки зрения затрат — Таиланд, Филиппины, Марокко и Индонезия. Рейтинг производительности возглавляют Гонконг, Сингапур, Израиль и США, а наиболее благоприятным правовым режимом и наименьшим уровнем бюрократии отличаются Сингапур, Дания, Новая Зеландия и Гонконг.
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