Эстония занимает восьмое место во всемирном рейтинге рынков труда

”Недавно выяснилось, что согласно результатам теста PISA, эстонские дети являются самыми умными во всей Европе. Разумеется, логическое мышление, знание математики и функциональные навыки чтения никуда не исчезают и во взрослом возрасте”, — руководитель Manpower в странах Балтии Хейго Калдра провел параллели между двумя разными анализами.

”Неудивительно, что сообразительность, усердие, образованность и языковые навыки наших людей ценятся во всем мире. Это, впрочем, оказывает дополнительное давление на местный рынок труда, поскольку хорошие специалисты нужны и за границей, — Калдра поразмышлял о негативных аспектах высокого положения в рейтинге. — Столь высокое место все же не вполне ожидаемо, поскольку, если посмотреть на критерии отдельно, то, например, по продуктивности мы все еще заметно отстаем от крупных стран Азии, Северной Америки и Европы. Кроме того, в сравнении со многими более производительными странами у нас остаются достаточно низкие зарплаты”.

С точки зрения доступности квалифицированной рабочей силы ведущими странами мира являются Сингапур, Ирландия, Норвегия и Великобритания, наиболее эффективными с точки зрения затрат — Таиланд, Филиппины, Марокко и Индонезия. Рейтинг производительности возглавляют Гонконг, Сингапур, Израиль и США, а наиболее благоприятным правовым режимом и наименьшим уровнем бюрократии отличаются Сингапур, Дания, Новая Зеландия и Гонконг.