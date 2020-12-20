Эстония временно прекращает авиасообщение с Великобританией

Решение принято в связи с информацией о распространении в Великобритании нового штамма коронавируса.

Была принята к сведению информация Министерства иностранных дел о том, что ряд стран, в том числе Латвия, прервали или взвешивают возможность прервать пассажирские авиаперевозки с Великобританией. К тому же некоторые государства рассматривают возможность ввести меры изоляции для прибывающих оттуда пассажиров.

"Правительство согласилось, что есть необходимость предпринять дополнительные меры предосторожности и временно приостановить вместе с другими странами авиасообщение с Великобританией до нового года. Решение принято для того, чтобы защитить здоровья наших людей. По-прежнему действует рекомендация воздерживаться в период рождественских праздников и школьных каникул от зарубежных поездок", — сказал премьер-министр Юри Ратас.

"Ограничение авиаперевозок пассажиров с Великобританией является временным, и правительство рассмотрит вновь этот вопрос, как только у нас будет больше информации о новом штамме коронавируса", — добавил министр экономики Таави Аас