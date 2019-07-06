Эстония в Прибалтике лидирует: смотрите, сколько бензина можно купить на среднюю зарплату в разных странах мира(2)
Портал Picodi.com выяснил, сколько литров бензина можно купить на среднестатистическую зарплату в 115 странах мира.
Портал Picodi.com выяснил, сколько литров бензина можно купить на среднестатистическую зарплату в 115 странах мира.
Исследование показало, что в одних регионах, несмотря на отсутствие нефтедобычи, бензин для населения оказался более чем доступен; в других же, судя по размеру зарплат и цене за литр топлива, автомобиль всё ещё остается роскошью, а не средством передвижения.
Среди стран Балтии в лидеры выбиваются Эстония и Литва. За последние полгода стоимость бензина в этих странах отличалась на несколько евроцентов, но различия в уровне средних зарплат (в Эстонии примерно на 200 евро больше) повлияли на общий результат: у нас - 872, в Литве - 844. В Латвии этот показатель не превышает отметку в 650 литров.
В европейском контексте Эстонию ненамного опережает Словения, а Латвии ”в затылок дышит” Португалия.
Исходя из официальных данных по каждой из стран, рейтинг покупательской способности выглядит следующим образом:
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