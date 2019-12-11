Эстония в 2035 году: наиболее вероятен сценарий Большого Таллинна

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по экономике заслушала обзор сценариев развития региональной экономики Эстонии, составленных Центром мониторинга развития. Сценарии предлагают различные пути развития и позволяют заглянуть в мир будущего – как будет выглядеть и распределяться по регионам экономическая деятельность Эстонии в 2035 году с учетом совокупного эффекта различных факторов.
Центр разработал четыре сценария: Большой Таллинн, Эстония центров роста, экокапиталистическая Эстония и Эстония экосообществ. По словам председателя комиссии Свена Сестера, политическое руководство может рассмотреть минусы и плюсы и отдать предпочтение конкретным направлениям развития, формируя будущее своими решениями.
«Если все пустить на самотек, наиболее вероятным, принимая во внимание нынешнее положение вещей, представляется сценарий Большого Таллинна. Иными словами, рост продолжится там, где он есть уже сейчас. Безусловно, это не лучший вариант с точки зрения развития всей Эстонии».
Сестер уточнил, что для обеспечения региональной сбалансированности и избежания социального неравенства следует поддержать сценарий Эстонии центров роста. Таким образом, регионы получат бо́льшую автономию. «По этому сценарию благодаря экономической и политической стабильности в страну возвращаются многие ранее ее покинувшие жители. Рост численности населения и экономической доли столичного региона замедляется», – сказал Сестер.
«Так называемые эко-сценарии также важны, но ими нельзя ограничиваться. Я верю в разумность жителей Эстонии. Экономика, сохраняющая природу и окружающую среду, является нашей общей целью», – добавил Сестер.
Член комиссии по экономике Юри Яансон также назвал сценарий центров роста наиболее подходящим для Эстонии с точки зрения нынешних тенденций. Различия между темпами развития регионов – достаточно велики уже сейчас, и они продолжают увеличиваться, а не сокращаться. «Если мы не предпримем реальных мер, сценарий Большого Таллинна зафиксируется, так как уже сейчас население и ресурсы концентрируются в столичном регионе», – сказал Яансон.
«Мы заинтересованы в том, что если население Эстонии продолжит стекаться в города, это должно происходить в пределах зоны рынка труда крупных уездных городов. Этому, помимо прочего, будет способствовать поддержка развития транспортного сообщения, скоростного интернета и умной электросети. Также помогут более широкие полномочия в принятии решений на региональном уровне и бо́льшая финансовая автономия местных самоуправлений», – отметил Яансон.
Результаты исследования представили руководитель Центра мониторинга развития Теа Данилов и руководитель исследований Меэлис Китсинг.
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