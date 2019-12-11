Эстония в 2035 году: наиболее вероятен сценарий Большого Таллинна

Центр разработал четыре сценария: Большой Таллинн, Эстония центров роста, экокапиталистическая Эстония и Эстония экосообществ. По словам председателя комиссии Свена Сестера, политическое руководство может рассмотреть минусы и плюсы и отдать предпочтение конкретным направлениям развития, формируя будущее своими решениями.

«Если все пустить на самотек, наиболее вероятным, принимая во внимание нынешнее положение вещей, представляется сценарий Большого Таллинна. Иными словами, рост продолжится там, где он есть уже сейчас. Безусловно, это не лучший вариант с точки зрения развития всей Эстонии».

Сестер уточнил, что для обеспечения региональной сбалансированности и избежания социального неравенства следует поддержать сценарий Эстонии центров роста. Таким образом, регионы получат бо́льшую автономию. «По этому сценарию благодаря экономической и политической стабильности в страну возвращаются многие ранее ее покинувшие жители. Рост численности населения и экономической доли столичного региона замедляется», – сказал Сестер.

«Так называемые эко-сценарии также важны, но ими нельзя ограничиваться. Я верю в разумность жителей Эстонии. Экономика, сохраняющая природу и окружающую среду, является нашей общей целью», – добавил Сестер.