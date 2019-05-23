23.05.2019, 13:10

Эстония следит за российским энергетическим экспериментом. Выдержит ли Калининград?

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Эстония следит за российским энергетическим экспериментом. Выдержит ли Калининград?
Scanpix / RIA Novosti

В пятницу в Калининградской области Российской Федерации начнутся испытания работы местной энергосистемы в изолированном режиме "острова". Во время тестовых мероприятий линии электропередачи Литвы, Латвии и Эстонии полностью отключат от Калининграда, пишет Helsingin Sanomat. Эстония следит за российскими испытаниями.

Балтийские страны поставили перед собой задачу синхронизировать свою энергосистему с центрально-европейской к 2025 году. Россия готовится к этому более быстрыми темпами. За год в Калининградской области построены три электростанции, которые должны обеспечить энергонезависимость российского анклава.

Насколько это удастся, выяснится уже скоро: начинается трехдневный эксперимент, за которым с интересом следят в Эстонии, Латвии и Литве.

”Если калиниградское отключение завершится удачно, то мы сможем уверенно сказать, что Калининградская область и ее энергосистема работает независимо от системы Балтийских стран”, — говорит директор эстонской компании Elering Таави Вескимяги.

Энергосистема Калининграда входит в созданную в советское время электрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ). Благодаря чему Калининград по существу был и остаётся частью российской энергосистемы. Теперь этой зависимости придет конец.

”Мы оказались в ситуации, когда риски для нас возросли, — сказал руководитель эстонской энергокомпании. — Мы зависимы от России, а РФ больше от нас не зависит”.

По всей видимости, на недавней встрече президента Эстонии Керсти Кальюлайд с Владимиром Путиным затрагивалась тема десинхронизации энергосистем двух стран.

”Я сказала, что энергосети были построены в 60-х годах и нуждаются в обновлении, — отметила тогда на пресс-конференции Кальюлайд. — Для нас дешевле и проще работать в западном направлении”.

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