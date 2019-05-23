Эстония следит за российским энергетическим экспериментом. Выдержит ли Калининград?

Балтийские страны поставили перед собой задачу синхронизировать свою энергосистему с центрально-европейской к 2025 году. Россия готовится к этому более быстрыми темпами. За год в Калининградской области построены три электростанции, которые должны обеспечить энергонезависимость российского анклава.

Насколько это удастся, выяснится уже скоро: начинается трехдневный эксперимент, за которым с интересом следят в Эстонии, Латвии и Литве.

”Если калиниградское отключение завершится удачно, то мы сможем уверенно сказать, что Калининградская область и ее энергосистема работает независимо от системы Балтийских стран”, — говорит директор эстонской компании Elering Таави Вескимяги.

Энергосистема Калининграда входит в созданную в советское время электрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ). Благодаря чему Калининград по существу был и остаётся частью российской энергосистемы. Теперь этой зависимости придет конец.