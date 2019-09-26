Эстония скоро превратится в свалку тяжелых грузовиков

Президент Эстонской ассоциации международных автоперевозчиков Эйнар Валлбаум отметил на прошлой неделе во время встречи, посвященной продвижению зеленых видов топлива, что поскольку Эстония принимает все старые машины без ограничений, то мы уже сейчас превращаемся в западноевропейскую свалку тяжелых грузовиков.

"Сегодняшняя ситуация такова, что, к примеру, польские транспортные предприятия направляют в сторону Эстонии старые машины, а в западном направлении ездят на современных и так сказать "чистых" фурах", - сказал Валлбаум, пояснив, что проблема не только с машинами, которые привозят товар в Эстонию, а в зарубежных фурах, которые возят грузы через нашу страну.

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