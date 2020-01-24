Эстония продаст Мальте квоты на возобновляемую энергию на целых два миллиона евро

По словам Ааса, сделка имеет большое значение, прежде всего, по той причине, что в Европейском Союзе совершается крайне мало сделок с квотами на возобновляемую энергию, и две из трех совершенных сделок заключила Эстония. ”Мы увеличили свою долю возобновляемой энергии с запланированных 25 процентов до 31 процента на нынешний год, и это дает нам возможность продать остаток квот странам, которые по какой-то причине не достигли своей цели”, — сказал Аас.

Министр выразил надежду на то, что сегодняшняя сделка даст толчок и для следующих. ”Продаваемое Мальте количество составляет около пяти процентов от нашего статистического остатка возобновляемой энергии, и Эстония имеет большой потенциал для заключения следующего договора”, — сказал он.

Аас сказал, что в принципе имеется две возможности использования получаемого дохода: финансировать новые проекты в области возобновляемой энергии или снизить взимаемую с потребителей плату за возобновляемую энергию.

Заключенный между Эстонией и Мальтой договор предусматривает покупку статистической квоты в объеме 100 GW/h на общую сумму два миллиона евро. Договор заключен на гибких условиях, и Мальта может увеличить или уменьшить приобретаемый объем в пределах одной пятой.