Эстония продаст Мальте квоты на возобновляемую энергию на целых два миллиона евро

По словам Ааса, сделка имеет большое значение, прежде всего, по той причине, что в Европейском Союзе совершается крайне мало сделок с квотами на возобновляемую энергию, и две из трех совершенных сделок заключила Эстония. ”Мы увеличили свою долю возобновляемой энергии с запланированных 25 процентов до 31 процента на нынешний год, и это дает нам возможность продать остаток квот странам, которые по какой-то причине не достигли своей цели”, — сказал Аас.
Министр выразил надежду на то, что сегодняшняя сделка даст толчок и для следующих. ”Продаваемое Мальте количество составляет около пяти процентов от нашего статистического остатка возобновляемой энергии, и Эстония имеет большой потенциал для заключения следующего договора”, — сказал он.
Аас сказал, что в принципе имеется две возможности использования получаемого дохода: финансировать новые проекты в области возобновляемой энергии или снизить взимаемую с потребителей плату за возобновляемую энергию.
Заключенный между Эстонией и Мальтой договор предусматривает покупку статистической квоты в объеме 100 GW/h на общую сумму два миллиона евро. Договор заключен на гибких условиях, и Мальта может увеличить или уменьшить приобретаемый объем в пределах одной пятой.
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