Эстония положительно отличилась в важнейшем международном исследовании на тему стартапов

Представленное на прошлой неделе в Амстердаме исследование, о котором уже в эту пятницу будет рассказано в Таллине, благодаря своей инновационной и жесткой методике считается самым дотошным исследованием стартап-экосистем в мире. Цель исследования — выявить основные факторы успеха, которые делают местную стартап-экосистему благоприятной для развития предприятий.

Хотя участие Эстонии в исследовании было ограниченным, мы положительно отличились аж в двух категориях. Эстония вошла в пятерку лучших в рейтинге запуска финансовых технологий, а также в десятку экосистем с самым доступным по цене банком талантов.

По словам руководителя Startup Estonia Маарики Труу, участие в таких исследованиях дает хорошее представление о мировых тенденциях развития и выявляет сильные стороны стартап-экосистем разных стран, а также их аспекты, нуждающиеся в развитии. ”За последние два с половиной года мы вырастили стоимостный объем нашей стартап-экосистемы почти до 1,1 миллиарда евро. Стартап-секторы с наибольшим в нашей стране потенциалом — это финансовые технологии и кибер-безопасность. Это те отрасли, в которых в последние годы наблюдался очень быстрый рост. И хотя осознавать свои конкурентные преимущества — важно, мы должны заботиться о том, чтобы стартапы в Эстонии можно было с успехом создавать и развивать во всех секторах”.