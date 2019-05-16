Эстония положительно отличилась в важнейшем международном исследовании на тему стартапов

В эту пятницу в ”Котле культуры” на конференции Latitude59 будут представлены результаты международного исследования стартап-экосистем — StartupGenome. В исследовании участвовала и Эстония, которая была отмечена как сильная экосистема для развития секторов финансовых технологий и кибер-безопасности.
Представленное на прошлой неделе в Амстердаме исследование, о котором уже в эту пятницу будет рассказано в Таллине, благодаря своей инновационной и жесткой методике считается самым дотошным исследованием стартап-экосистем в мире. Цель исследования — выявить основные факторы успеха, которые делают местную стартап-экосистему благоприятной для развития предприятий.
Хотя участие Эстонии в исследовании было ограниченным, мы положительно отличились аж в двух категориях. Эстония вошла в пятерку лучших в рейтинге запуска финансовых технологий, а также в десятку экосистем с самым доступным по цене банком талантов.
По словам руководителя Startup Estonia Маарики Труу, участие в таких исследованиях дает хорошее представление о мировых тенденциях развития и выявляет сильные стороны стартап-экосистем разных стран, а также их аспекты, нуждающиеся в развитии. ”За последние два с половиной года мы вырастили стоимостный объем нашей стартап-экосистемы почти до 1,1 миллиарда евро. Стартап-секторы с наибольшим в нашей стране потенциалом — это финансовые технологии и кибер-безопасность. Это те отрасли, в которых в последние годы наблюдался очень быстрый рост. И хотя осознавать свои конкурентные преимущества — важно, мы должны заботиться о том, чтобы стартапы в Эстонии можно было с успехом создавать и развивать во всех секторах”.
В глобальном плане самые быстро развивающиеся стартап-секторы — это роботика и развитое производство, блокчейн-технологии, сектор аграрной и пищевой технологий, сектор искусственного интеллекта, больших данных и анализа.
Презентация отчета об исследовании пройдет в рамках конференции Latitude59 в эту пятницу в 13:00 в зале ”Terassisaal” в ”Котле культуры”.