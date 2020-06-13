Эстония определилась с позицией по поводу европейской инфраструктуры для альтернативных видов топлива

Эстония придерживается точки зрения, что принятая в 2014 году директива в целом показала себя эффективной и помогла уменьшить зависимость транспортного сектора от нефти и снизить его влияние на окружающую среду.

При пересмотре директивы Эстония поддерживает расширение сферы ее применения также на воздушный и железнодорожный транспорт. Вместо того, чтобы в цифрах устанавливать новые цели относительно заправок, Эстония предпочитает решение, в соответствии с которым государства смогут сами формировать необходимые политические рамки в зависимости от национальных особенностей.

Эстония внесет предложение, чтобы и владельцы заправочных сетей альтернативных видов топлива из частного сектора, присоединились к государственным порталам данных и сделали доступной информацию о местонахождении заправочных пунктов, их состоянии, готовности к использованию и ценах. Такое решение помогло бы трансграничному сотрудничеству.

Эстония придерживается позиции, что помимо основных и общих европейских транспортных коридоров инфраструктура для альтернативных видов топлива должны быть создана по всей стране. Необходимо на уровне Европейского союза договориться о принципах развития инфраструктуры для альтернативных видов топлива, графике приоритетности различных видов топлива и методах поддержки. Важно придерживать принципа нейтральности в отношении технологий.

Эстония считает важной роль газа при поддержке перехода на климатически нейтральную экономику. При этом необходимо обеспечить все большую долю газа из возобновляемых источников или газа, произведенного по углеродно нейтральной технологии.

Газ играет важную роль как в обеспечении бесперебойных поставок энергоносителей, так и в поддержании в балансе электросистем. На уровне Европейского союза нужно поддерживать развитие водородной и других возобновляемых газовых технологий и создавать возможности сделать водородную технологию доступной и конкурентоспособной.