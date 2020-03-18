Эстония не будет нанимать украинских врачей для борьбы с коронавирусом

Департамент здоровья считает невозможным привлечение медицинских работников из Украины к работе в эстонских больницах во время вспышки коронавируса, пишет Eesti Ekpress.
Директор фирмы по найму персонала HR Power Мадис Блейер говорит, что они могли бы нанять на Украине большое количество медицинских работников в случае, если вирус перегрузит наши больницы.
Соответствующее предложение Блейер направил Департаменту здоровья.
Ведомство ответило ему, что гражданам Украины придется сначала сдать медицинский экзамен на эстонском языке, состоящий из четырехмесячной практики и теоретической части. Это потребует слишком много времени.
Сейчас HR Power поставляет украинских хирургов, врачей и медсестер в Ливию.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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