Эстония — наиболее продвинутая страна Европы в области электронного обучения

”Эстония особенно заметно облегчила административное бремя с помощью цифровых решений: например, при декларировании налогов и в ходе голосовании на выборах. Пример Эстонии — абсолютного лидера индекса в этом году — также подтверждает, что решительные политические меры, даже в такой маленькой стране, могут привести к значительным изменениям. Хотя эта крошечная балтийская страна может многому научить остальную Европу, даже у европейского лидера есть пространство для роста”, — утверждает CEPS в опубликованном сегодня международном пресс-релизе.

Председатель правления HITSA Хели Ару-Чабилан: ”В Эстонии на разных уровнях достаточно хорошо понимают, насколько большие изменения происходят в результате ускоренного развития технологий. Школа и политика в области образования должны измениться, но необходимо найти разумный темп для реализации изменений. Представленный отчет продемонстрировал, что на политическом уровне Эстония к переменам готова, и теперь нам нужно вместе решить, как именно мы будем продвигаться по пути изменений”.

В число стран с наиболее низкими показателями входят Бельгия (21 место), Польша (22 место), Чехия (23 место), Румыния (24 место), Греция (25 место), Италия (26 место) и Германия (27 место). Согласно отчету CEPS, такие результаты указывают на ограниченную государственную политику по продвижению цифровой грамотности и на трудности доступа в этих странах к цифровым ресурсам. Германия подверглась критике за недостаточные инвестиции в дигитальную инфраструктуру, низкую скорость Интернета и отсутствие широкополосного доступа на всей территории страны.