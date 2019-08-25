Эстония начала закупать газ у российской компании Novatek

Ранее, в четверг, оператор Клайпедского терминала СПГ Klaipedos nafta сообщил, что Eesti Energia стала четвертым клиентом терминала.

По данным Klaipedos nafta, Eesti Energia заказала мощности по регазификации СПГ в объеме 61 ГВт.ч, или около 10 тыс. кубометров СПГ — это одно небольшое судно-газовоз. Такие обычно ходят из порта Высоцк в Ленинградской области, где расположен СПГ-завод "НОВАТЭКа".

Газ "НОВАТЭКа" через Клайпеду в основном импортирует Йонавский завод по производству удобрений литовской компании Achema. Кроме того, одна партия СПГ в этом году была доставлена через Клайпеду снабженческому предприятию Lietuvos energijos tiekimas государственного энергетического холдинга Lietuvos energija (приобретено через посредника) и одна — фирме Imlitex, входящей в группу по торговле сырьевыми товарами Imlitex Holdings.

"Газпром" в 2018 году поставил в Эстонию 435 млн кубометров газа.