18.10.2019, 17:45
Эстония на восьмом месте в ЕС по инфляции
В сентябре инфляция в Эстонии составила 2,2%. Это 8-й результат в Евросоюзе, пишет dv.ee.
В сентябре инфляция в Эстонии составила 2,2%. Это 8-й результат в Евросоюзе, пишет dv.ee.
Самая большая инфляция был зафиксирована в Румынии, сообщает Eurostat.
Рост цен на товары первой необходимости в этой стране составил 3,5%. Далее идут Словакия (3%) и Венгрия (2,9%).
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