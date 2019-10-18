18.10.2019, 17:45

Эстония на восьмом месте в ЕС по инфляции


rus.delfi.ee
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Coop Konsum Mustvee
Coop Konsum MustveeFoto: Anni Õnneleid

В сентябре инфляция в Эстонии составила 2,2%. Это 8-й результат в Евросоюзе, пишет dv.ee.

Самая большая инфляция был зафиксирована в Румынии, сообщает Eurostat.

Рост цен на товары первой необходимости в этой стране составил 3,5%. Далее идут Словакия (3%) и Венгрия (2,9%).

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