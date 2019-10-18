Эстония на восьмом месте в ЕС по инфляции

rus.delfi.ee EST 7

Coop Konsum Mustvee Foto: Anni Õnneleid

В сентябре инфляция в Эстонии составила 2,2%. Это 8-й результат в Евросоюзе, пишет dv.ee.