Эстония может в космос! Комиссия Рийгикогу одобрила проект закона о развитии сферы космоса

Комиссия Рийгикогу по экономике направила на первое чтение проект закона, в случае принятия которого Эстония сможет заключить с Европейским космическим агентством (ЕКА) соглашение об увеличении объема средств, направляемых на проекты страны.
Председатель комиссии Свен Сестер пояснил, что в 2015 году Эстония стала полноценным членом ЕКА и в течение шести лет находилась в статусе нового государства-члена. Мы участвовали только в направленной на Эстонию мере ”Промышленная инициатива”, размер которой составляет 500 000 евро в год. В прошлом году ЕКА пришла к заключению, что статус нового государства-члена вместо шести должен сохраняться в течение девяти лет, а минимальный размер меры — составлять 750 000 евро в год. ”Это окажет на экономику Эстонии положительное влияние, так как в 2019–2024 гг. предприятия и научные учреждения Эстонии получат дополнительные направленные лишь на Эстонию проекты в объеме трех миллионов евро”, — сказал Сестер.
Сестер добавил, что о получении пособия ходатайствовали 28 проектов. 14 из них уже получили соответствующее финансирование. ”Сфера — широкая. Пособие получили, например, суперконденсаторы, а также измерительное приложение PRIA, предназначенное для раскрытия возможного мошенничества”.
Заместитель председателя комиссии по экономике Кристен Михал отметил, что увеличение бюджета предусмотренной для эстонских предприятий программы к 2024 г. в общей сложности на три миллиона евро позволит реализовать инновационные планы. Эта новость, несомненно, — положительная. ”В течение шести лет у Эстонии будут лучшие условия, чем те, которые были оговорены изначально. Изменения позволят эстонским предприятиям конкурировать, например, с крупными предприятиями Германии и Франции”, — сказал он.
Обзор проекта закона о ратификации Договора между Правительством Эстонской Республики и Европейским космическим агентством о присоединении Эстонии к Конвенции об учреждении Европейского космического агентства (49 SE) комиссии представила министр внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго.
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