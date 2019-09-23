Эстония может в космос! Комиссия Рийгикогу одобрила проект закона о развитии сферы космоса

Председатель комиссии Свен Сестер пояснил, что в 2015 году Эстония стала полноценным членом ЕКА и в течение шести лет находилась в статусе нового государства-члена. Мы участвовали только в направленной на Эстонию мере ”Промышленная инициатива”, размер которой составляет 500 000 евро в год. В прошлом году ЕКА пришла к заключению, что статус нового государства-члена вместо шести должен сохраняться в течение девяти лет, а минимальный размер меры — составлять 750 000 евро в год. ”Это окажет на экономику Эстонии положительное влияние, так как в 2019–2024 гг. предприятия и научные учреждения Эстонии получат дополнительные направленные лишь на Эстонию проекты в объеме трех миллионов евро”, — сказал Сестер.

Сестер добавил, что о получении пособия ходатайствовали 28 проектов. 14 из них уже получили соответствующее финансирование. ”Сфера — широкая. Пособие получили, например, суперконденсаторы, а также измерительное приложение PRIA, предназначенное для раскрытия возможного мошенничества”.