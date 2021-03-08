Эстония может обеспечить лишь треть своей потребности в сборщиках клубники

Председатель комиссии по сельской жизни Тармо Тамм признал, что сектору выращивания клубники приходится бороться с различными проблемами, однако как сектор, так и комиссия стремятся к тому, чтобы в этом году в клубничный сезон не возникло серьезных проблем и чтобы эстонской клубники хватило все желающим.

”Из-за пандемии передвижение иностранной рабочей силы еще более затруднено”, — отметил Тамм и выразил надежду на то, что предприятия, занимающиеся выращиванием клубники, смогут найти больше ответственных сезонных рабочих в Эстонии. ”Предприятия, занимающиеся выращиванием клубники, предпочитают нанимать эстонцев. Многие могут также предоставить жилье. Предстоящий сезон будет несомненно более успешным, если потерявшие из-за кризиса работу люди увидят в этом возможность заработать на клубничных полях”.

Член комиссии Ивари Падар сказал, что предприятия, занимающиеся выращиванием клубники, находятся в очень тяжелой ситуации. ”Используемые в соседних странах пестициды в Эстонии запрещены, а альтернативы для увеличения урожая — нет”, — сказал Падар. Он подчеркнул, что необходимо прийти к тому, чтобы эстонские фермеры, занимающиеся выращиванием клубники, находились в условиях равной конкуренции с производителями из соседних стран.

Представители сектора выращивания клубники отметили, что благодаря внеплановым пособиям смогут продолжить свою деятельность многие предприниматели, которые до этого не были уверены в этой возможности. Из употребляемой в Эстонии клубники, в Эстонии выращено 6–7 %. По словам представителей сектора, по ряду причин сейчас нет возможности выращивать такое количество клубники, которое могло бы покрыть спрос жителей Эстонии.

На заседании в первую очередь обсудили проблемы, связанные с пестицидами и сезонными рабочими. По словам представителей сектора, в Эстонии запрещены пестициды, которые разрешены в соседних странах. Из-за этого урожайность ниже, себестоимость выше и это осложняет конкуренцию с импортной клубникой. Перед началом сезона предприятия рассчитывают на потери урожая в размере 30–70 %.