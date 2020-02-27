Эстония и Россия начали подготовку соглашения об избежании двойного налогообложения

Впереди — несколько раундов переговоров, подписание и ратификация уже нового договора. Прежнее соглашение, подписанное почти 20 лет назад, так и не вступило в силу, пишет RusErr.

"Налоговая политика сильно изменилась. И бессмысленно продолжать работать над предыдущим договором. Лучше начинать с чистого листа. Эстония предложила свою версию соглашения российской стороне в декабре прошлого года", — сказала "Актуальной камере" завотделом налоговой политики эстонского минфина Лемми Оро.

Стороны руководствуются рекомендациями организации экономического сотрудничества и развития.

"Известно, что соглашения об избежании двойного налогообложения — реально оживляют экономики стран. С 2002-го года у нас это соглашение с Россией почему-то зависло. И вот теперь прошлым летом мы изменили текст и перезапустили процесс. Почему это соглашение раньше пылилось на полке — я не знаю. Нам все время что-то говорят про риторику и разногласия с Россией, а ведь смотрите: движение есть", — сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

"Этот вопрос завис в воздухе почти 20 лет. Также, как пограндоговор. И договор о защите инвестиций. Такой договор, конечно, нужен. И сегодня, и завтра, и в будущем", — уверен глава Союза мебельных предприятий Энн Вескимяги.