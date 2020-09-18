Эстония и Латвия заключили соглашение о развитии общего морского ветропарка

”Крупные проекты в сфере энергетики разумно осуществлять совместными усилиями, на базе добрососедских отношений”, — заявил Таави Аас. ”Такое сотрудничество является редкостью во всем мире, ведь это не просто объединение знаний двух государств, но и укрепление сетевых взаимосвязей и улучшение надежности снабжения электроэнергией целого региона. Немаловажен и тот факт, что трансграничное сотрудничество позволит нам ходатайствовать о софинансировании сетевого проекта из соответствующего фонда Европейского союза”, — добавил он.

По словам Таави Ааса, Эстония, как и Европейский союз в целом, имеет весьма амбициозные планы уменьшения выбросов углекислого газа, причем Эстония и Латвия единодушны в том, что морские ветропарки являются отличным способом экономически эффективного достижения поставленных целей. Для этого государства должны более активно создавать благоприятные возможности.

”Например, говоря о долгосрочных переспективах производства водорода, наше преимущество заключается в наличии экоэлектричества”, — пояснил он.

Таави Аас отметил, что совместный проект позволяет привлечь в регион дополнительные инвестиции в строительство морских ветропарков. Создаваемая инфраструктура удешевит подключение к сети и в рамках прочих региональных проектов. Уже известно еще о трех ветропарках, которые планируется построить в прибрежных водах Эстонии, помимо вышеназванного эстонско-латвийского ветропарка. Однако новая область сотрудничества между двумя странами не приведет к конкуренции с существующими проектами, а создаст дополнительные возможности для деятельности строителей других ветропарков.

Подписанный меморандум о совместных намерениях предусматривает мощность морского ветропарка до 1000 мегаватт, что составит до 20% суммарного потребления электроэнергии в двух государствах.

После проведения необходимых исследований в прибрежных водах состоится аукцион для выдачи разрешения на застройку с максимальной общественной выгодой. Победитель аукциона выкупит разрешение на застройку и получит право возводить морские ветропарки в новой зоне. Эстония и Латвия поровну поделят между собой расходы и доходы в этом проекте. Меморандум был подписан в цифровой среде.