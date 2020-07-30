Эстония и Латвия планируют совместное развитие морского парка ветрогенераторов

По словам премьер-министра Юри Ратаса, для выполнения целей в области возобновляемой энергии на 2030 год необходимо инвестировать в различные источники возобновляемой энергии, и растущая и все более важная роль в этой сфере принадлежит морским ветрогенераторам. ”Совместный морской парк ветрогенераторов — это уникальный проект, который поможет достижению целей в области возобновляемой энергии и создаст новые возможности для строительства последующих морских парков энергии ветра”, — сказал он.

По словам Таави Ааса, важно развивать парк именно совместными усилиями, поскольку это дает возможность ходатайствовать о финансировании из фонда трансграничных проектов Европейского союза. ”Это, в свою очередь, сделает более дешевым строительство в этом регионе и других парков ветрогенераторов, поскольку сетевую инфраструктуру смогут использовать и другие проекты”, — добавил Аас.

Две страны совместно проведут исследование, чтобы определить наилучшее место для строительства морского парка ветряков в море между Эстонией и Латвией с учетом направления и силы ветров, планировки, уже имеющихся проектов, соображений экологии и других факторов. Когда необходимые исследования будут проведены и разрешения получены, будет объявлен конкурс на застройку морской территории, победитель которого сможет создать на этой территории морской парк ветрогенераторов.

”Открытый конкурс обеспечит равный подход ко всем участникам рынка, наиболее доступные цены на возобновляемую энергию для потребителей и эффективное использование морских ресурсов, — сказал Аас. — Также большой морской парк поможет обеспечить бесперебойность поставок электричества и привлекать иностранных инвесторов”.

Планируемая мощность парка составляет до 1000 MW, планируемый срок завершения строительства — 2030 год. Парк производил бы в год около 3,5 тераватт-часов энергии, что составляет около 40% годового потребления электричества в Эстонии.