07.10.2019, 10:30

Эстония и Гонконг подписали договор об избежании двойного налогообложения


rus.delfi.ee
EST
Эстония и Гонконг подписали договор об избежании двойного налогообложения
Pixabay

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме и Генеральный секретарь по финансовым услугам и казначейству Гонконга Джеймс Генри Лау-младший на состоявшейся в конце сентября встрече в Таллине подписали соглашение об избежании двойного налогообложения.

Как отмечает Министерство финансов, договор создает предпосылки для взаимных инвестиций и свободного перемещения людей, товаров и услуг. Соглашение разделяет между Эстонией и Гонконгом налоговые права на различные виды доходов и предусматривает более благоприятные налоговые правила, чем внутреннее законодательство стран, пишут "Деловые Ведомости".

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