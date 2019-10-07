Эстония и Гонконг подписали договор об избежании двойного налогообложения

Министр финансов ЭстонииМартин Хельме и Генеральный секретарь по финансовым услугам и казначейству Гонконга Джеймс Генри Лау-младший на состоявшейся в конце сентября встрече в Таллине подписали соглашение об избежании двойного налогообложения.
Как отмечает Министерство финансов, договор создает предпосылки для взаимных инвестиций и свободного перемещения людей, товаров и услуг. Соглашение разделяет между Эстонией и Гонконгом налоговые права на различные виды доходов и предусматривает более благоприятные налоговые правила, чем внутреннее законодательство стран, пишут "Деловые Ведомости".
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