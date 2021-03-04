Эстонии оспорит в суде Пакет мобильности Евросоюза

Вступивший в силу в августе 2020 года Пакет мобильности — соглашение, которое ужесточает требования по отношению к автоперевозчикам и водителям из стран ЕС, предоставляющим свои услуги на международном уровне.

Как считает министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, утвержденный Брюсселем Пакет мобильности и его принципы "не соответствуют целям, направленным на переход к более экологичному транспорту и более конкурентоспособной экономической среде".

В числе прочих, есть также требование, чтобы транспортное средство, используемое для международных автомобильных перевозок, возвращалось в свою страну по крайней мере каждые 8 ​​недель.

Свои иски против Пакета мобильности уже подали 7 других стран-членов Евросоюза: Болгария, Венгрия, Кипр, Литва, Мальта, Польша и Румыния.