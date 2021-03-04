Эстонии оспорит в суде Пакет мобильности Евросоюза
Министерство иностранных дел подаст в Европейский суд иск от имени Эстонии против так называемого Пакета мобильности ЕС — на это получено одобрение правительства страны, пишут "Деловые ведомости".
Министерство иностранных дел подаст в Европейский суд иск от имени Эстонии против так называемого Пакета мобильности ЕС — на это получено одобрение правительства страны, пишут "Деловые ведомости".
Вступивший в силу в августе 2020 года Пакет мобильности — соглашение, которое ужесточает требования по отношению к автоперевозчикам и водителям из стран ЕС, предоставляющим свои услуги на международном уровне.
Как считает министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, утвержденный Брюсселем Пакет мобильности и его принципы "не соответствуют целям, направленным на переход к более экологичному транспорту и более конкурентоспособной экономической среде".
В числе прочих, есть также требование, чтобы транспортное средство, используемое для международных автомобильных перевозок, возвращалось в свою страну по крайней мере каждые 8 недель.
Свои иски против Пакета мобильности уже подали 7 других стран-членов Евросоюза: Болгария, Венгрия, Кипр, Литва, Мальта, Польша и Румыния.
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