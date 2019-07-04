Эстонец в иорданском сланцевом карьере: первый миллион тонн уже добыт

По словам горного инженера Attarat Mining Company Айна Анепайо, открытие сланцевого карьера с эстонским участием идет по плану. ”Мы опережаем график и первый миллион тонн сланца уже на промежуточном складе. Мы копали 27 месяцев и достигли глубины в карьере в 50 метров. Осталось пройти еще 10 метров до дна карьера”, — описывает Анепайо работы, связанные с открытием карьера.

По словам Анепайо, перевозка сланца в самом большем в мире сланцевом карьере осуществляется 21 самосвалом, но в будущем в карьере будут установлены конвейеры, которые будут доставлять сланец прямо на электростанцию. ”Техника здесь гораздо мощнее той, что в Эстонии. Если в эстонских карьерах несущая способность самосвалов 55 тонн, то в Иордании самосвалы в два раза мощнее — т.е. машины с несущей способностью в 100 тонн”, — подчеркивает Анепайо. Отличается, по словам Анепайо, и то, что иорданский сланец в отличие от эстонского не нужно обогащать и его слой ощутимо толще — в Эстонии толщина сланцевого слоя составляет 3 метра, в Иордании — 20 метров.

Выпускника Таллинского Технического Университета Анепайо пригласили на работу в Attarat Mining Company в 2017 году. ”Моей главной рабочей задачей является планирование качества добываемого сланца. Проще говоря, я моделирую модель качества сланца. На основании модели сланец добывают в нужном месте нужного качества, после чего его транспортируют на промежуточный склад, а позже — уже прямо на электростанцию”, — описывает Анепайо.