Эстонец в иорданском сланцевом карьере: первый миллион тонн уже добыт

В карьере, который должен снабжать сланцевую электростанцию в Иордании, добыт первый миллион тонн сланца. В Иордании начнут производить электричество из сланца в следующем году, сообщается в пресс-релизе TalTech.
По словам горного инженера Attarat Mining Company Айна Анепайо, открытие сланцевого карьера с эстонским участием идет по плану. ”Мы опережаем график и первый миллион тонн сланца уже на промежуточном складе. Мы копали 27 месяцев и достигли глубины в карьере в 50 метров. Осталось пройти еще 10 метров до дна карьера”, — описывает Анепайо работы, связанные с открытием карьера.
По словам Анепайо, перевозка сланца в самом большем в мире сланцевом карьере осуществляется 21 самосвалом, но в будущем в карьере будут установлены конвейеры, которые будут доставлять сланец прямо на электростанцию. ”Техника здесь гораздо мощнее той, что в Эстонии. Если в эстонских карьерах несущая способность самосвалов 55 тонн, то в Иордании самосвалы в два раза мощнее — т.е. машины с несущей способностью в 100 тонн”, — подчеркивает Анепайо. Отличается, по словам Анепайо, и то, что иорданский сланец в отличие от эстонского не нужно обогащать и его слой ощутимо толще — в Эстонии толщина сланцевого слоя составляет 3 метра, в Иордании — 20 метров.
Выпускника Таллинского Технического Университета Анепайо пригласили на работу в Attarat Mining Company в 2017 году. ”Моей главной рабочей задачей является планирование качества добываемого сланца. Проще говоря, я моделирую модель качества сланца. На основании модели сланец добывают в нужном месте нужного качества, после чего его транспортируют на промежуточный склад, а позже — уже прямо на электростанцию”, — описывает Анепайо.
Анепайо советует специальность горного инженера тем молодым людям, которым нравятся реальные предметы и техника. ”Основная работа инженера сегодня проходит в моделировании на компьютере, также нужно бывать и в реальном месте, где происходит добыча. До тех пор, пока люди хотят ездить по гладкой дороге и жить в архитектурно интересных зданиях, работы горному инженеру всегда хватит”, — отмечает Анепайо.
Анепайо добавляет, что если кому-то нравится устремлять вверх, то ему хочется идти вглубь, где находятся яркие и сияющие богатства земных недр.
Институт геологии TalTech входит в факультет естествознания технического университета и объединяет предметы естествознания и инженерное образование, и готовит специалистов горной промышленности. Также ученые института исследуют то, в каких сырьевых материалах будет нуждаться Эстония в будущем, и каковы наилучшие технологии для их добычи.
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