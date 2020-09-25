Эстонец утверждает, что сломал зуб о куриный наггетс, и требует с McDonald’s миллион долларов

Алексей Стольфат планирует востребовать с McDonald’s через суд 1,1 млн долларов. Еду он заказал через Uber в ресторане, расположенном в в Уэст-Палм-Бич в американском штате Флорида.

По утверждению мужчины, он сломал зуб о кость, которая оказалась в курином наггетсе. В течение трех дней после инцидента у него сильно болел зуб. Когда он обратился к врачу, выяснилось, что зуб сломан в двух местах и нужна операция.

По словам представителя McDonald’s, их приоритетом является обеспечение клиентов качественной едой. ”Мы серьезно относимся к этим обвинениям, но, поскольку данное расследование продолжается, более подробных комментариев мы дать не можем”.

Свои интересы в суде Стольфат намерен представлять сам. Издание пишет, что, как говорит сам мужчина, в Эстонии он по работе был связан с юриспруденцией, однако профессиональным юристом не является.

Мужчина говорит, что в случае победы пожертвует деньги на благотворительность.