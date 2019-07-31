Эстонцы терпят фиаско с элементными домами в Норвегии

Кажется, что норвежский рынок неласков к эстонцам и страдающих от налоговых проблем множество, пишет Äripäev.
Владелец Ritsu Loghomes OÜ Ральф Даум рассказал Äripäev, что с проблемой связано несколько сегментов: "Все едут в Норвегию ловить эту крупную рыбу со своими элементными домами. Там они терпят фиаско".
Самую популярную статью продаж — элементные дома — Ritsu Loghomes начиная с прошлого года больше не производит и сосредотачиваются только на строительстве бревенчатых домов.
Читайте подробнее в Äripäev.
Новое видео допроса убийцы девушки-блогера в Москве
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Что происходит на балтийских курортах без русских
«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»