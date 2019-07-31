Эстонцы терпят фиаско с элементными домами в Норвегии

Владелец Ritsu Loghomes OÜ Ральф Даум рассказал Äripäev, что с проблемой связано несколько сегментов: "Все едут в Норвегию ловить эту крупную рыбу со своими элементными домами. Там они терпят фиаско".

Самую популярную статью продаж — элементные дома — Ritsu Loghomes начиная с прошлого года больше не производит и сосредотачиваются только на строительстве бревенчатых домов.

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