Эстонцы терпят фиаско с элементными домами в Норвегии

Кажется, что норвежский рынок неласков к эстонцам и страдающих от налоговых проблем множество, пишет Äripäev.
Владелец Ritsu Loghomes OÜ Ральф Даум рассказал Äripäev, что с проблемой связано несколько сегментов: "Все едут в Норвегию ловить эту крупную рыбу со своими элементными домами. Там они терпят фиаско".
Самую популярную статью продаж — элементные дома — Ritsu Loghomes начиная с прошлого года больше не производит и сосредотачиваются только на строительстве бревенчатых домов.
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