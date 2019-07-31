31.07.2019, 16:47

Эстонцы терпят фиаско с элементными домами в Норвегии

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rus.delfi.ee
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Ekspordimootor - puidutoodete eksportija Nordic Houses.
Ekspordimootor - puidutoodete eksportija Nordic Houses.Foto: Priit Simson

Кажется, что норвежский рынок неласков к эстонцам и страдающих от налоговых проблем множество, пишет Äripäev.

Владелец Ritsu Loghomes OÜ Ральф Даум рассказал Äripäev, что с проблемой связано несколько сегментов: "Все едут в Норвегию ловить эту крупную рыбу со своими элементными домами. Там они терпят фиаско".

Самую популярную статью продаж — элементные дома — Ritsu Loghomes начиная с прошлого года больше не производит и сосредотачиваются только на строительстве бревенчатых домов.

Читайте подробнее в Äripäev.

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