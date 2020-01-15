Эстонцы любят ходить в кино больше, чем жители соседних стран

Именно их и будет предлагать планируемый совместный комплекс Coca-Cola Plaza и бывшего здания Главпочтамта (Postimaja), сообщается в пресс-релизе.

Говоря о трендах мира кино и подводя итоги прошедшего года, директор по операциям в странах Балтии Forum Cinemas Кристьян Конго отметил, что несмотря на необычайно высокий уровень конкуренции, в сравнении с остальным миром кинорынок в Эстонии находится в очень хорошем состоянии. ”В США, которые являются крупнейшим в мире кинорынком, в прошлом году сократилось число посетителей кинотеатров и упал доход от продажи билетов. В Европе в целом люди также стали ходить в кино несколько реже. В Литве и Латвии изменений в какую-либо сторону не произошло. В Эстонии же число посетителей увеличилось на 2%, а доход от продажи билетов вырос на 6%”, — пояснил Конго.

В 2019 году число посетителей кинотеатров в Эстонии составило 3 671 349, а доход от продажи билетов достиг 21 761 918 евро. ”Разумеется, прошлый год также стал очень успешным для фильмов эстонского производства — их доля в прокате составила целых 19%”, — отметил Конго. В 2019 году больше всего зрителей собрала эстонская лента ”Правда и справедливость” (267 588 зрителей), за которой следовала ”Встреча одноклассников 3” (122 146 зрителей).