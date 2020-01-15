Эстонцы любят ходить в кино больше, чем жители соседних стран

Хотя в прошлом году в США, Европе и других странах Балтии уменьшилось количество посетителей кинотеатров и сократились продажи билетов, жители Эстонии с каждым годом ходят в кино все чаще, но требуют при этом все более комфортной услуги и высококлассных впечатлений.
Именно их и будет предлагать планируемый совместный комплекс Coca-Cola Plaza и бывшего здания Главпочтамта (Postimaja), сообщается в пресс-релизе.
Говоря о трендах мира кино и подводя итоги прошедшего года, директор по операциям в странах Балтии Forum Cinemas Кристьян Конго отметил, что несмотря на необычайно высокий уровень конкуренции, в сравнении с остальным миром кинорынок в Эстонии находится в очень хорошем состоянии. ”В США, которые являются крупнейшим в мире кинорынком, в прошлом году сократилось число посетителей кинотеатров и упал доход от продажи билетов. В Европе в целом люди также стали ходить в кино несколько реже. В Литве и Латвии изменений в какую-либо сторону не произошло. В Эстонии же число посетителей увеличилось на 2%, а доход от продажи билетов вырос на 6%”, — пояснил Конго.
В 2019 году число посетителей кинотеатров в Эстонии составило 3 671 349, а доход от продажи билетов достиг 21 761 918 евро. ”Разумеется, прошлый год также стал очень успешным для фильмов эстонского производства — их доля в прокате составила целых 19%”, — отметил Конго. В 2019 году больше всего зрителей собрала эстонская лента ”Правда и справедливость” (267 588 зрителей), за которой следовала ”Встреча одноклассников 3” (122 146 зрителей).
Кристьян Конго добавил, что поскольку эстонский кинорынок достаточно активен, в дальнейшем вместо строительства новых кинотеатров следует сфокусироваться на улучшении уже существующих залов и повышении уровня их комфортности: ”Поэтому мы очень рады, что уже в конце этого или в начале следующего года Baltic Horizon приступает к строительным работам по объединению Postimaja и Coca-Cola Plaza. Готовый комплекс придаст новый облик всему район, создаст совершенно новую зону входа в кинотеатр, улучшит возможности парковки и представит, например, инновационную улицу с крышей из пузырчатой пленки”.
Компания Forum Cinemas постоянно занимается повышением уровня комфортности кинозалов и планирует продолжить делать это в будущем. ”Крупные инвестиции запланированы в Литве, где в течение следующих двух лет планируется открытие двух новых кинотеатров. Это еще больше усилит нашу позицию лидера рынка”, — отметил Конго.
В странах Балтии Forum Cinemas OÜ управляет 9 кинотеатрами, 5 из которых находятся в Литве. В Эстонии предприятие обладает 26% долей рынка, в Латвии 38%, а в Литве 71%.
Forum Cinemas OÜ принадлежит финскому кинооператору Finnkino Grupp, в свою очередь входящему в состав Odeon Group, владельцем которой является американская сеть кинотеатров AMC. AMC — это крупнейшая сеть кинотеатров США, акции которой котируются на Нью-Йоркской бирже.
Зачем класть лавровый лист по углам комнаты?
Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал: подробности трагедии
Зачем бабушка закапывает зубчики чеснока в цветочные горшки?
Карякин вырвался на второе место, Сайнс удрал от соперников