Есть счета в нескольких банках? К осени все платежи можно будет совершать в одном интернет-банке

Если клиент даст свое согласие, то для совершения банковских операций ему не нужно будет переключаться между интернет-банками, в которых у него есть счета.

Например, при входе в SEB, клиент сможет увидеть остаток средств на своих счетах в Swedbank или LHV, а при заказе товаров онлайн выбрать счет для оплаты без необходимости переходить из одного интернет-банка в другой.

"Чтобы у человека была полная картина его финансовых дел, удобно иметь информацию в одном месте", — рассказала новостному порталу ERR руководитель в сфере стратегии и опыта клиентов балтийского отделения SEB Андра Алтоа.

По ее словам, нововведение не только позволит клиентам иметь полную картину своего финансового состояния, но и поможет поставщикам услуги иметь лучшее представление о том, как финансовое положение и поведение человека влияет, например, на его кредитоспособность.