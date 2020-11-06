Есть ли гарантия, что пенсионные накопления перед выходом из второй ступени не ”усохнут”?

О такой опасности еще до принятия поправок к закону о пенсионной реформе предупреждал Банк Эстонии.

Какова вероятность, что в следующем году люди обнаружат, что в реальности сумма на их пенсионных счетах, которую можно снять, существенно меньше, чем ожидалось?

По словам председателя Swedbank Investeerimisfondide AS Кристьяна Тамла, клиентам беспокоиться не надо. ”Пенсионные фонды Swedbank уже более года назад начали готовиться к возможных изменениям пенсионной системы. Сейчас подавляющее большинство (в среднем 90%) инвестиций пенсионных фондов Swedbakn имеют высокую ликвидность, то есть по сути их можно продать за день-два без потери в цене”, — сказал он.

Руководитель фондов SEB Varahaldus Эндрико Вырклаэв также заверил, что такая опасность, скорее теоретическая. ”Фондам SEB такая опасность не угрожает и нашим клиентов беспокоиться не о чем”, — сказал он и добавил, что такой риск имеется в отношении инвестиций, у которых нет вторичного рынка или вторичный рынок крайне ограничен. ”У управляющего фондами же внутри каждого цикла по выходу есть как минимум пять месяцев для того, чтобы конвертировать имущество фонда в средства для произведения выплат (человек, желающий вывести деньги, должен проинформировать об этом банк за пять месяцев — прим.ред.). Ценные бумаги, которыми торгуют на международных рынках ценных бумаг, имеют на столько большой оборот, что эстонские пенсионные фонды за это время смогут совершить все необходимые продажи без оказания влияния на стоимость ценных бумаг”, — пояснил он.

Также ситуация не повлияет на тех, кто решит продолжить накопления. ”На стоимость имущества накопителя пенсии влияет прежде всего ситуация на рынках ценных бумаг и возможные колебания цен”, — сказал Вырклаэв.

Согласно проведенному Kantar EMOR в октябре опросу, 51% респондентов ответили, что не намерены ничего менять и продолжат накопления. 21% сообщили, что выведут средства. Небольшая часть людей ответила, что переведет деньги на инвестиционный счет. Оставшиеся пока не определились, что будут делать.