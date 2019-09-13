Есть идеи? Eesti Energia проводит конкурс для поиска умных решений для энергетических услуг будущего

В это же время продвигается и развитие услуг в сфере электротранспорта, в прошлом году соответствующие идеи тоже предлагались на конкурсе. Например, планируется реализовать решение по одновременной зарядке электромобилей, которое хорошо подходит для многоквартирных домов.

По словам члена правления Eesti Energia Хандо Суттера, предприятие постоянно ищет новые возможности инновационного и целостного решения вызовов, стоящих перед современным обществом, которое все больше зависит от электроэнергии.

”Из-за возобновляемой энергии, накопительных технологий, управляемой бытовой техники и прочих новых технологий в энергетической экономике будущего рядовой потребитель будет играть все более важную роль как в ценообразовании энергии, так и в обеспечении надежности поставок”, — сказал Суттер. ”Мы стремимся к тому, чтобы каждый год с помощью использования новейших технологий предлагать своим клиентам инновационные продукты и услуги, с помощью которых мы сможем снизить энергозатраты потребителей. На конкурсе идей The Pitch мы ищем идеи и решения, которые позволят нам лучше предоставлять эти услуги”.

Например, для электросистемы и повседневной жизни электромобили представляют собой крупные накопители. Цель Eesti Energia состоит в том, чтобы использовать установленные в электромобилях накопители в качестве части электросистемы. То есть накапливать энергию тогда, когда она в избытке, и отдавать энергию в условиях высокого спроса и недостаточного производства.

Помимо Эстонии, идеи можно присылать со всех домашних рынков Eesti Energia: из Финляндии, Швеции, Латвии, Литвы и Польши. Их могут присылать стартапы, ученые, студенты, партнеры, а также наши собственные работники и клиенты.

Часть конкурса идей — это организованный Eesti Energia 1 октября на заводе открытий PROTO в Таллинне день вдохновения Innovation Game Day, в рамках которого предприятие представит свое видение энергетического ландшафта будущего и того, как в сотрудничестве разных сторон прийти к решениям, которые изменят мир.

Innovation Game Day объединит людей, заинтересованных в инновациях, и предоставит партнерам Eesti Energia возможность продемонстрировать свои достижения. На мероприятии выступят руководитель по продукту ОП Рави из главного офиса Microsoft, который занимается платформой Azure и интернетом вещей, председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер, а также признанные деятели этой сферы из Эстонии и из-за рубежа.

Срок подачи идей — 31 октября. Полуфиналисты будут определены 28 ноября, а победитель — 21 января 2020 года. Домашняя страница конкурса находится по адресу https://ideahub.enefit.com/.