Есть и хорошие новости! Эстонская экономика постепенно восстанавливается после кризиса

Рост производства электроэнергии был обеспечен низкой базой

Во многом увеличение производства электроэнергии в июне связано с эффектом низкой базы. В июне прошлого года производство электроэнергии пережило ещё более глубокий спад. Хотя темпы снижения потребления электроэнергии бизнес-клиентами постепенно замедляются, потребление со стороны бытовых пользователей, которое выросло по причине кризиса и ограничений на передвижение, теперь снижается. В результате общее потребление электроэнергии по сравнению с прошлым годом снизилось.

В июне объём производства в обрабатывающей промышленности увеличился почти на 40%

Если в апреле и мае объёмы производства увеличились только в трёх из 23 видов деятельности в обрабатывающей промышленности, то в июне было уже девять таких видов деятельности. Эти девять видов деятельности составили почти 40% от общего объёма производства. Рост объёмов производства был в основном обусловлен пищевой, химической, электронной и мебельной промышленностью. Несмотря на падение цен, восстановление оборота обрабатывающей промышленности в июне было особенно значительным. В то время как в мае оборот обрабатывающей промышленности снизился на 22 процента в денежном выражении и в годовом исчислении, в июне этот спад сократился всего до одного процента. Восстановление после такого резкого снижения было вызвано эффектом базы, поскольку оборот обрабатывающей промышленности в июне прошлого года резко сократился.

Спад экспорта замедляется

В июне снижение экспортного оборота производственных компаний также замедлилось. Тогда экспортный оборот оставался примерно на том же уровне, что и в июне прошлого года. Хотя это было также временным эффектом базы. Сокращение экспорта значительно замедлилось без учёта этого эффекта.

Уверенность в промышленном секторе улучшается

Замедление падения объёмов промышленного производства также было отмечено улучшением доверия в секторе в июне, при этом доверие продолжало расти и в июле. Прогноз объёмов производства и экспорта в этом секторе улучшается. В то время как в июне перспективы промышленного роста в промышленности всё ещё были очень низкими, в июле этот показатель резко вырос. Оценки компаний своих экспортных заказов также стали более позитивными. Можно сделать вывод, что объёмы промышленного производства в июле продолжат улучшаться.